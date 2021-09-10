Туск назвал «Северный поток — 2» большой ошибкой Германии

Бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск назвал газопровод «Северный поток — 2» большой ошибкой, которую совершила Германия. Об этом он заявил в эфире польского телеканала TVN24.

«Я считаю, что это непростительная ошибка с очень серьезными последствиями. Ошибка, вытекающая из эгоистичной политики немецких интересов. Я полагаю, что строительство «Северного потока — 2» противоречит интересам ЕС в целом, не говоря уже о Польше или Украине, все это знают», — сказал Туск.

По его словам, Ангела Меркель очень часто говорила в частных беседах, что газопровод — это очень плохо для Евросоюза.

Ранее «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.