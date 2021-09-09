В МИД РФ объяснили, от чего зависит начало поставок по «Северному потоку — 2»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что начало поставок газа по «Северному потоку — 2» зависит от немецкого регулятора. Об этом сообщает ТАСС.

«Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», — сказала она на брифинге.

Захарова напомнила, что углеродный след от транспортировки газа по «Северному потоку — 2» в пять раз ниже по сравнению с альтернативными путями.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку — 2» с 1 октября. Этот срок ранее называли и эксперты.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.