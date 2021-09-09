Банк России предложил поменять подход к вступлению в силу новых законов

Банк России предложил предусмотреть обязательный временной лаг между подписанием закона и вступлением его в силу, если он требует принятия подзаконных актов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на первого зампреда ЦБ Сергея Швецова

По мнению экспертов, в связи с отсутствием требования закона его невозможно выполнить.

«У нас есть глубокое желание распространить релизный подход на законодательную деятельность, которая предполагала бы некие лаги между подписанием закона президентом и вступлением в силу нормативных актов в развитие этого закона», — подчеркнул Швецов.

Банк России применяет релизный подход при введении своих нормативных актов. В рамках него предполагается введение в действие новых мер 1 октября или 1 апреля, но не ранее через шесть месяцев после публикации соответствующих нормативных документов.

«Такой подход позволяет финансовым организациям заблаговременно подготовиться к изменениям и встроить регуляторные новации в свои бизнес-процессы», — уточняется в проекте ОНРФР.

В результате регулятор предлагает распространить релизный подход на все вступающие в силу законы. Таким образом получится, чтобы основной закон и нормативные акты к нему начинали действовать одновременно.

Ранее сообщалось, что в ЦБ фиксируют резкий рост отказов в страховых выплатах.