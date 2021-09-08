На Украине зарплаты чиновников в госкомпаниях опубликуют в интернете

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении поправки в закон «О защите персональных данных». Суть поправок — сделать ведомости об оплате труда в государственных компаниях публичными, доступными для граждан. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Изменения касаются членов правления госкомпаний, а также членов наблюдательных советов. Размер их зарплат будет публиковаться в интернете. Закон обяжет госкомпании ежемесячно обнародовать соответствующую информацию на своих сайтах.

Речь идет, в частности, о компаниях, в уставном капитале которых более половины акций прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине. В такой список попали, например, «Нафтогаз Украины», Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о шансах Украины о вступлении в Евросоюз, учитывая высокий уровень коррупции в стране. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявлял, что французские политики не раз говорили, что у Киева полностью отсутствуют шансы на вступление в ЕС или НАТО.