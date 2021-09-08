В ФАС фиксируют снижение цен на социально значимые продукты после проверок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала тенденцию к снижению цен на социально значимые продукты и стройматериалы на фоне их мониторинга, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются», — отметили в ФАС.

В ведомстве пояснили, что еженедельно проводят анализ торговых наценок на социально значимые продукты в торговых сетях, если выявляют необоснованный рост цен.

Ранее заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что цены на продукты питания в России стабилизируются, при этом стоимость «борщевого набора» снижается.

До этого сообщалось, что ФАС хочет ограничить наценку торговых сетей и готовит соответствующий законопроект. Перечень товаров и методику корректировки их наценки в ведомстве ожидают от ритейлеров. Сетям предложили скорректировать наценки на добровольной основе, не дожидаясь утверждения законодательной инициативы. На этом фоне в июле 2021 года номинальные расходы россиян оказались рекордными.