Силуанов не исключил предоставление Россией финансовой поддержки Белоруссии

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Белоруссии вновь может быть предоставлено дополнительное финансирование. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в рамках Московского финансового форума, сообщает РИА «Новости».

В настоящий момент объем средств, которые могут быть выделены Москвой Минску, не уточняется.

«По Белоруссии. Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Поэтому мы взаимодействуем с нашими коллегами, различные вопросы поддержки обсуждаются», — пояснил Силуанов.

По его словам, сейчас стоит задача между Россией и Белоруссией стимулировать процесс интеграции.

«Поэтому сегодня это самое главное на повестке дня, но я не исключаю того, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнерам», — добавил Силуанов.

Ранее экономист рассказал, почему Белоруссия не получит скидку на российский газ. Разница в цене на газ в регионах России и в соседних областях Белоруссии объясняется тарифами для внутренних потребителей, которые в ряде субъектов РФ субсидируются из бюджета.