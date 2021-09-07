СберБанк за восемь месяцев нарастил чистую прибыль в 1,7 раза

СберБанк в июле 2021 года увеличил чистую прибыль по Российским стандартам бухгалтерского учета в 1,7 раза — до 827,6 млрд рублей, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на отчетность банка.

За восемь месяцев предыдущего года чистая прибыль по РСБУ составила 479,7 млрд рублей.

При этом в августе текущего года СберБанк получил 106 млрд рублей чистой прибыли. что на 38% показателя августа 202 года, когда чистая прибыль составила 76,6 млрд рублей.

В начале августа сообщалось, что капитализация Сбера превысила $100 млрд впервые с начала 2018 года и составила около 7,11 трлн. рублей, при цене на обыкновенные акции на 10.30 мск в размере 329,15. Стоимость привилегированных акций достигли 303 млрд рублей. То есть капитализация СберБанка превысила 7,408 трлн рубля.