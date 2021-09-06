Российские компании заподозрили в отмывании более 600 млрд рублей

Российские компании, столкнувшиеся с блокировкой операций или счетов со стороны банков, направленной на борьбу с отмыванием и выводом денег из страны, пытаются обойти ограничения через суд. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга, передает газета «Известия».

Отмечается, что общий объем денежных средств в минувшем году, о которых суды уведомили Росфинмониторинг в связи с возникшими предположениями, составил около 616 млрд рублей по более чем 5 тыс. разбирательств. В 2019 году этот показатель составил всего 214 млрд рублей. В документе указано, что общая сумма отказов по подозрительным сделкам, вынесенных судами, в прошлом году составила 71 млрд рублей.

«В случаях, когда у суда возникают сомнения в причастности сторон к отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также когда необходимо исключить ситуации, при которых судебные решения используются для легализации противоправных действий, суд информирует Росфинмониторинг, который, в свою очередь, предпринимает меры реагирования, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ», ― сообщили в Росфинмониторинге.

Ранее сообщалось, что московское управление Следственного комитета России завершило расследование хищения более 1 млрд рублей при поставках электроники для научно-энергетического модуля, установленного на Международной космической станции.