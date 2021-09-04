ASOS перестал отправлять товары в Белоруссию

Интернет-магазин британского бренда ASOS, который производит одежду и косметику, исключил Белоруссию из списка стран, в которую могут быть доставлены товары. Об этом сообщается на странице, посвященной доставке и оплате.

Издание Zerkalo обратилось в техническую поддержку интернет-магазина с просьбой объяснить исключение белорусов из числа клиентов.

«К сожалению, доставки в Беларусь на данный момент нет. На случай, если доставка возобновится, то информацию вы увидите на нашем сайте», — ответили в ASOS.

На аналогичный запрос белорусского журнала City Dog, пришел ответ, в котором прекращение отправки товаров Белоруссию объяснили санкциями Европейского Союза.

«В связи с санкциями ЕС мы больше не можем доставлять заказы в Беларусь, к сожалению», — написала техподдержка.

Ранее белорусские власти обвинили магазины Минска в «непристойном поведении» из-за того, что на «лучших полках» лежат товары из стран, которые ввели санкции против Белоруссии.