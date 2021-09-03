Индекс Мосбиржи впервые превысил 4000 пунктов

Индекс Московской биржи во время торгов в пятницу обновил исторический максимум. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торговой площадки.

Так, рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 0,27%, до очередного максимума 4001,70 пункта, а долларовый индекс РТС (основной индикатор фондового рынка России) — на 0,44%, до 1734,16 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи повысился на 2,94%, РТС — на 4,2%, соответственно.

1 сентября сообщалось, что индекс РТС впервые с 2012 года пробил отметку в 1700 пунктов. Это произошло благодаря повышению спроса на российские акции на фоне улучшения ситуации на внешних рынках и подъема нефтяных котировок.

Как отмечают эксперты, на рынки постепенно возвращаются инвесторы, проявляющие интерес к подешевевшим активам. Вместе с тем вероятно усиление волатильности акций из-за настороженности инвесторов на фоне внешних факторов, включая политику ФРС США и решения ОПЕК+.

Ранее стало известно, что Мосбиржа позволит совершать операции с основными мировыми валютами на сумму от одного доллара США или евро с лотом в один цент.