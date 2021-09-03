«Роснефть» и «Росатом» укрепляет сотрудничество в развитии импортозамещающих технологий

«Роснефть» и «Росатом» подписали соглашение о совместном развитии и внедрении импортозамещающих технологий и техники, сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Вв рамках VI Восточного экономического форума «Роснефть» и «Росатом» заключили соглашение о сотрудничестве в целях совместной реализации стратегических проектов, развития и внедрения передовых импортозамещающих технологий и техники по направлениям производственной деятельности НК «Роснефть» и ее дочерних организаций.

Основные направления сотрудничества связаны с развитием геофизических исследований, созданием автоматизированных систем управления технологическими процессами, цифровизацией производства, охраной окружающей среды и другими актуальными для ПАО «НК «Роснефть» и ГК «Росатом» сферами деятельности.

Реализация соглашения позволит повысить эффективность бизнес процессов в регионах деятельности Компании.