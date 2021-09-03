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«Интеррос» инвестирует 10 млрд рублей в фонд для развития инноваций на Дальнем Востоке

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Холдинг «Интеррос» создала венчурный фонд «Восход» для развития стартапов на Дальнем Востоке. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Бахетин в рамках Восточного экономического форума

Соглашение о создании фонда подписали генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В течение ближайших пяти лет «Интеррос» инвестирует в проекты фонда 10 миллиардов рублей, отметил глава компании.

Задачей фонда станет обеспечение поддержки молодым перспективным командам в создании успешных инновационных компаний и доведении их научных и технологических разработок до внедрения в коммерческую эксплуатацию. При содействии фонда на Дальнем Востоке появятся российские инновационные бизнесы, способные конкурировать на международном уровне.

«Инвестиции в современные технологии, в том числе цифровые, являются одним из ключевых направлений бизнеса «Интерроса». Российская Арктика и Дальний Восток — одни из наиболее перспективных регионов страны, чей технологический и научный потенциал трудно переоценить. Для «Интерроса» участие в создаваемом фонде — не только крупная инвестиция, но и вклад в инновационное развитие всего региона, всей российской экономики», — отметил президент компании Владимир Потанин.

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