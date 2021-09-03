В Минстрое заявили о снижении стоимости жилого квадратного метра

После отмены программы льготной ипотеки стоимость квадратного метра жилья по России снизилась. Об этом РИА «Новости» рассказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

«По предварительным оперативным данным, отмена программы льготной ипотеки в моменте привела к снижению стоимости квадратного метра в Москве приблизительно на 10%. Это мы видим из общения с крупными федеральными застройщиками», — сказал Стасишин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он уточнил, что цифра комплексная: 5% — это снижение цены с целью увеличить объем гарантированного спроса, еще 5% — внутрикорпоративные скидки.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета со 2 по 4 сентября.

Ранее аналитики рассказали, где в Москве впервые за год подешевело жилье.

Как считает управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка, снижение средней цены на крупнейшем локальном рынке недорого жильяможет свидетельствовать об изменениях в политике девелоперов из-за изменения условий льготной ипотеки, которые вступили в силу с 1 июля.