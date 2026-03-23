Ученые раскрыли, как чернослив укрепляет здоровье кишечника

Чернослив стимулирует выработку короткоцепочечных жирных кислот — главного компонента здоровой кишечной микрофлоры. К такому выводу пришли исследователи из университета Миннесоты. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте ученые изучали влияние сушеной сливы на крыс с повышенным риском развития кишечных опухолей. В течение 32 недель животные соблюдали три варианта рациона: стандартную диету, диету с 5-процентным содержанием чернослива и рацион, в котором доля этого продукта возрастала до 10%.

По итогам эксперимента исследователи не обнаружили различий в количестве и размере раковых опухолей толстой кишки между группами. Иными словами, добавление чернослива не продемонстрировало прямого противоопухолевого эффекта.

Однако ученые зафиксировали другие заметные изменения. У животных, получавших больше чернослива, усиливались процессы ферментации в кишечнике и увеличивалось разнообразие бактерий. Особенно активно росло число микроорганизмов, участвующих в выработке короткоцепочечных жирных кислот — веществ, которые играют важную роль в поддержании здоровья кишечника.

В частности, увеличивалось образование бутирата — соединения, которое поддерживает клетки кишечного эпителия и участвует в регуляции воспалительных процессов. Одновременно возрастал и общий уровень короткоцепочечных жирных кислот.

Авторы подчеркивают, что хотя чернослив не уменьшил образование опухолей толстой кишки в эксперименте, изменения в составе микробиоты и рост полезных метаболитов указывают на потенциальную пользу этого продукта для кишечника. По мнению исследователей, такие эффекты могут быть важны для поддержания здоровья пищеварительной системы.

