Ученые раскрыли, как чернослив укрепляет здоровье кишечника

F&F: чернослив изменяет микробиом кишечника в благоприятную сторону
Чернослив стимулирует выработку короткоцепочечных жирных кислот — главного компонента здоровой кишечной микрофлоры. К такому выводу пришли исследователи из университета Миннесоты. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте ученые изучали влияние сушеной сливы на крыс с повышенным риском развития кишечных опухолей. В течение 32 недель животные соблюдали три варианта рациона: стандартную диету, диету с 5-процентным содержанием чернослива и рацион, в котором доля этого продукта возрастала до 10%.

По итогам эксперимента исследователи не обнаружили различий в количестве и размере раковых опухолей толстой кишки между группами. Иными словами, добавление чернослива не продемонстрировало прямого противоопухолевого эффекта.

Однако ученые зафиксировали другие заметные изменения. У животных, получавших больше чернослива, усиливались процессы ферментации в кишечнике и увеличивалось разнообразие бактерий. Особенно активно росло число микроорганизмов, участвующих в выработке короткоцепочечных жирных кислот — веществ, которые играют важную роль в поддержании здоровья кишечника.

В частности, увеличивалось образование бутирата — соединения, которое поддерживает клетки кишечного эпителия и участвует в регуляции воспалительных процессов. Одновременно возрастал и общий уровень короткоцепочечных жирных кислот.

Авторы подчеркивают, что хотя чернослив не уменьшил образование опухолей толстой кишки в эксперименте, изменения в составе микробиоты и рост полезных метаболитов указывают на потенциальную пользу этого продукта для кишечника. По мнению исследователей, такие эффекты могут быть важны для поддержания здоровья пищеварительной системы.

Ранее ученые обнаружили, что здоровье кишечника связано с замедлением когнитивного старения.

 
