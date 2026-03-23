Стали известны подробности о крупном пожаре под Ростовом-на-Дону

МЧС России: под Ростовом-на-Дону загорелся склад с горюче-смазочными материалами
Пожар произошел на складе с горюче-смазочными материалами в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве уточнили, что огонь охватил три здания в селе Крым. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Существует угроза распространения огня на соседние строения», — подчеркивается в заявлении.

Сейчас на месте происшествия работают 60 сотрудников экстренных служб. Они задействовали 17 единиц специальной техники.

До этого Telegram-канал «Новости Ростова-на-Дону» сообщил о крупном пожаре рядом с трассой Ростов-на-Дону — Таганрог. Очевидцы заявили, что в селе Крым загорелись ангары. На месте происшествия образовался большой столб дыма.

20 марта в подмосковном Солнечногорске произошел пожар на территории строительного рынка. Как писал Telegram-канал 112, пламя распространилось на площади 1800 квадратных метров. Огонь перекинулся на крышу расположенного рядом недействующего торгового центра. В ликвидации возгорания участвовали 42 специалиста и 15 единиц техники.

Ранее два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре в Москве.

 
