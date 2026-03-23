Хоккеист из Нидерландов назвал русский язык самым тяжелым

Игрок «Автомобилиста» Спронг считает русский язык самым тяжелым для изучения
Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Нидерландский нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Даниэль Спронг заявил, что русский язык является самым сложным для изучения. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я не очень хорошо говорю по‑русски, но знаю пару слов. «...» Русский сложно выучить, хоть я говорю на трех языках, ваш — самый тяжелый для изучения. Но если я останусь в России еще на какое‑то время, уверен, смогу подтянуть и знание языка», — сказал Спронг.

Спронг играет за «Автомобилист» с января 2026 года. Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нидерландский форвард выступал в составе ЦСКА.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Спронг записал на свой счет 18 голов и 15 ассистов в 23 матчах за екатеринбургскую команду.

По ходу карьеры Спронг также играл за «Питтсбург Пингвингз», «Вашингтон Кэпиталз», «Сиэтл Кракен», «Детройт Рэд Уингз», «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Джерси Дэвилз».

Екатеринбургский клуб со Спронгом в составе вышли в плей-офф КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина «Автомобилист» сыграет с «Салаватом Юлаевым». Первый матч состоится 23 марта в Екатеринбурге, начало — в 17:00 мск.

Ранее Александр Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф.

 
