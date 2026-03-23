Долина о черной полосе в жизни: «Обязательно будет белая»

Народная артистка России Лариса Долина высказалась о вере в лучшее на концерте «Юбилей в кругу друзей» в подмосковном Подольске. Об этом пишет РИА Новости.

«Я хочу, чтобы то, что я сейчас чувствую, вернулось вернулось к вам во стократ, чтобы вы жили долго и счастливо, чтобы хранили любовь, надежду и веру. Если вчера была черная полоса, то завтра обязательно будет белая», — сказала она, поблагодарив публику за теплый прием.

Певица со сцены заявила, что именно зрители наполняют жизнь артиста смыслом. Она заверила, что ради счастливых глаз поклонников и аплодисментов готова давать по несколько концертов в день.

Лариса Долина больше года находилась в центре скандала, связанного с недвижимостью. Певица стала жертвой мошенников, по их требованию продав квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей.

Позже Долина пыталась вернуть жилье. Суд встал на ее сторону, но Лурье дошла до Верховного суда. В результате ее признали владелицей жилья.

Ранее Лариса Долина оказалась в базе должников налоговой службы.