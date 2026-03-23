Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Долина о черной полосе в жизни: «Обязательно будет белая»

Певица Лариса Долина призвала хранить любовь, надежду и веру
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина высказалась о вере в лучшее на концерте «Юбилей в кругу друзей» в подмосковном Подольске. Об этом пишет РИА Новости.

«Я хочу, чтобы то, что я сейчас чувствую, вернулось вернулось к вам во стократ, чтобы вы жили долго и счастливо, чтобы хранили любовь, надежду и веру. Если вчера была черная полоса, то завтра обязательно будет белая», — сказала она, поблагодарив публику за теплый прием.

Певица со сцены заявила, что именно зрители наполняют жизнь артиста смыслом. Она заверила, что ради счастливых глаз поклонников и аплодисментов готова давать по несколько концертов в день.

Лариса Долина больше года находилась в центре скандала, связанного с недвижимостью. Певица стала жертвой мошенников, по их требованию продав квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей.

Позже Долина пыталась вернуть жилье. Суд встал на ее сторону, но Лурье дошла до Верховного суда. В результате ее признали владелицей жилья.

Ранее Лариса Долина оказалась в базе должников налоговой службы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
