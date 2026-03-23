В Москве на видео попал суперкар Lamborghini Revuelto в сопровождении ДПС и Aurus

Видео: кортеж из Lamborghini Revuelto и Aurus со спецномерами проехал по Москве

Несколько элитных автомобилей в сопровождении мн ДПС проехали по Москве вечером 22 марта. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

«Очень дорогой кортеж на улицах столицы: топовый Lamborghini Revuelto, пара Aurus со спецномерами и ДПС в сопровождении», — сообщает канал.

Пока одни водители делились впечатлениями от встречи с итальянским гиперкаром, стоимость которого достигает 144 млн рублей, другие строили догадки о том, кто мог находиться за рулем или в салоне автомобилей.

Пользователи обратили внимание на спецномера автомобилей Aurus, что указывает на высокий статус участников кортежа. Однако к единому мнению о том, кому принадлежит дорогостоящее сопровождение, комментаторы так и не пришли.

Lamborghini Revuelto — это флагманский суперкар, пришедший на смену Aventador. Мировая премьера модели состоялась в марте 2023 года, а название она получила в честь испанского быка.

Силовой агрегат Revuelto — 6,5-литровый атмосферный бензиновый мотор V12 мощностью 825 л.с., который работает в паре с тремя электромоторами (два на передней оси, один в паре с ДВС). Суммарная отдача системы достигает 1015 л.с. Автомобиль оснащен 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с продольным расположением и системой полного привода. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с., максимальная скорость превышает 350 км/ч.

