Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле предупредили о последствиях ударов по энергообъектам на Ближнем Востоке

Песков: удар по АЭС «Бушер» чреваты непоправимыми последствиями
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Нанесения ударов по ядерным объектам на Ближнем Востоке чреваты непоправимыми последствиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, комментируя ситуацию вокруг АЭС «Бушер».

Представитель Кремля напомнил, что «Бушер» является ядерным объектом, который находится под контролем ООН и МАГАТЭ. По словам Пескова, Россия находится в постоянном диалоге с МАГАТЭ.

«Руководитель «Росатома» Лихачев уже неоднократно высказывал, делал очень тревожные заявления в связи с теми ударами, которые уже были нанесены — и, конечно, это представляет собой очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена», — заявил Песков.

Он добавил, что Россия в этом плане занимает крайне ответственную позицию и неоднократно заявляла о своих опасениях.

17 марта глава госкорпорация «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что по району вблизи здания метрологической службы на промышленной площадке АЭС «Бушер» нанесли удар. Инцидент произошел на территории, примыкающей к действующему энергоблоку.

По словам главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, обстановка вокруг АЭС «Бушер» вызывает наибольшее беспокойство.

Позднее иранские СМИ сообщили, что Тегеран в ответ на удары по АЭС «Бушер» нанес ракетный удар по городу Димона на юге Израиля, где расположен ключевой ядерный объект страны. В результате произошел мощный взрыв и возник пожар. Пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия остается верным другом Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!