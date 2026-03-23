В Кремле предупредили о последствиях ударов по энергообъектам на Ближнем Востоке

Нанесения ударов по ядерным объектам на Ближнем Востоке чреваты непоправимыми последствиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, комментируя ситуацию вокруг АЭС «Бушер».

Представитель Кремля напомнил, что «Бушер» является ядерным объектом, который находится под контролем ООН и МАГАТЭ. По словам Пескова, Россия находится в постоянном диалоге с МАГАТЭ.

«Руководитель «Росатома» Лихачев уже неоднократно высказывал, делал очень тревожные заявления в связи с теми ударами, которые уже были нанесены — и, конечно, это представляет собой очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена», — заявил Песков.

Он добавил, что Россия в этом плане занимает крайне ответственную позицию и неоднократно заявляла о своих опасениях.

17 марта глава госкорпорация «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что по району вблизи здания метрологической службы на промышленной площадке АЭС «Бушер» нанесли удар. Инцидент произошел на территории, примыкающей к действующему энергоблоку.

По словам главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, обстановка вокруг АЭС «Бушер» вызывает наибольшее беспокойство.

Позднее иранские СМИ сообщили, что Тегеран в ответ на удары по АЭС «Бушер» нанес ракетный удар по городу Димона на юге Израиля, где расположен ключевой ядерный объект страны. В результате произошел мощный взрыв и возник пожар. Пострадали десятки человек.

