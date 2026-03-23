82-летний китаец тратил по 12 часов на дорогу, чтобы навестить жену в больнице

В Китае 82-летний мужчина ежедневно тратил на дорогу 12 часов, чтобы навестить жену в больнице, пишет South China Morning Post.

По данным китайских СМИ, 82-летний Чэнь Ачун и его супруга Сюэ прожили в браке более 50 лет. Год назад женщина перенесла инсульт, после чего у нее развилась тяжелая пневмония. Она была госпитализирована в отделение интенсивной терапии больницы в Нинбо.

Из-за занятости сына заботу о супруге полностью взял на себя Чэнь. Каждый день он вставал в 4:30 утра, готовил еду и отправлялся в путь с пересадками на автобусах. Посещение в реанимации длилось всего 30 минут — с 10:30 до 11:00, однако после этого мужчина оставался в больнице до полудня, прежде чем отправиться обратно домой. В итоге на дорогу в обе стороны у него уходило около 12 часов.

Чтобы сократить расходы, он приносил с собой приготовленную пищу. За время лечения Чэнь потратил все свои сбережения — около $14 тысяч. Cын также продал дом, чтобы покрыть медицинские расходы.

История мужчины вызвала поддержку со стороны общества: больница увеличила время посещений, общественный транспорт предоставил ему бесплатный проезд, а неравнодушные граждане собрали более $20 тысяч пожертвований.

По словам очевидцев, во время встреч с женой Чэнь держал ее за руку, разговаривал с ней и вспоминал совместную жизнь. Он также заботился о ней — вытирал лицо и поправлял одеяло.

Состояние Сюэ оставалось стабильным, однако 13 марта 2026 года ее сердце остановилось. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось.

В последние минуты Чэнь находился рядом с супругой, держал ее за руку и попрощался с ней.

«Мое сердце словно разрывается на части. Это очень больно», — прокомментировал Ачун.

