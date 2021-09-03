В Токио заявили, что Владивосток привлекает японцев как туристов

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма заявил, что японская сторона вместе совместно с Россией готовится к открытию рейсов во Владивосток из Токио, когда будут сняты коронавирусные ограничения.

Об этом сообщает РИА «Новости»

«Теперь несколько слов о тех вещах, которые связаны с уже посткоронавирусной эпохой. Речь, например, идет о туризме. Владивосток по-прежнему привлекает огромное внимание японцев как туристов. И мы готовимся к открытию прямы рейсов из Токио, а также к открытию первого в России отеля с японским капиталом здесь [во Владивостоке]», — заявил Кадзияма на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021).

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета со 2 по 4 сентября.

Накануне посол Японии в России назвал Владивосток ближайшим европейским городом. Дипломат добавил, что сейчас в сфере транспорта и инфраструктуры Япония ведет активное сотрудничество с Россией по продвижению использования Транссибирской магистрали.