В Минтруде рассказали о начале единовременных выплат пенсионерам

Во всех регионах России начали перечислять единовременные выплаты пенсионерам по 10 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Традиционно раньше всех получать выплаты начали жители Дальнего Востока. Выплаты производятся автоматически, никаких заявлений людям писать не требуется», — отметили в министерстве.

В ведомстве также напомнили, что со второго сентября средства стали начисляться пенсионерам, которые получают пенсию на банковскую карту. Те, кто получает пенсию на дому, получат выплату вместе с очередной пенсией.

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. Согласно указу, выплата в размере 10 тыс. рублей должна быть произведена в сентябре этого года. Если человек не получит деньги в первом месяце осени, то он сможет обратиться за ними позднее. Новые единовременные выплаты коснутся около 43 млн пенсионеров.

Ранее в «Единой России» рассказали, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей начали получать пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца.