Эксперт рассказал, что будет с дальнейшим повышением маткапитала

Материнский капитал необходимо повышать дальше, так как это один из самых эффективных инструментов стимулирования рождаемости и поддержки семей. Деньги для Пенсионного фонда в бюджете, при желании, отыскать можно, считает cтарший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

«Я отношусь к материнскому капиталу позитивно, и с тех пор как он появился, рождаемость повысилась, это статистический факт. Я считаю, что его нужно повышать и дальше, в бюджете есть на это средства. А если кто-то говорит, что их нет, то стоит вспомнить о том, что треть расходов бюджета идет на силовые структуры, что в нем есть статьи вроде «Национальной экономики», которая подразумевает дотации госкорпорациям. Порежьте там, и сразу найдется на материнский капитал и пенсии», — заявил Жаворонков «Газете.Ru».

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сказал, что в проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала до 503 тыс. 237 рублей на первого ребенка и 665 тыс. 9 рублей на второго. При условии, что до 2022 года семья получила материнский капитал за рождение первенца, в случае рождения второго ребенка она сможет рассчитывать на дополнительную выплату в 161 тыс. 772 руб.

Одним из самых популярных способов использования господдержки остается улучшение жилищных условий и оплата ипотеки. По данным Минтруда, именно на эти цели тратили средства около 61% участников программы в 2020 году. Выплату можно потратить на образование детей, получение ежемесячных выплат (если у семьи доход ниже прожиточного минимума), соцадаптацию детей-инвалидов, либо же направить на формирование накопительной части пенсии мамы.

Использовать материнский капитал, не дожидаясь трехлетия ребенка, можно при условии покупки жилья или строительства дома с использованием кредитных средств.