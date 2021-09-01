Политолог рассказал, почему Германия поддержала реализацию «Северного потока – 2»

Газ нужен Германии как «промежуточный этап» при отказе от нефти, и страна выступала, чтобы российский газопровод «Северный поток – 2», который доставит его, был построен. Такое мнение высказал YouTube-каналу Klymenko Time политолог Александр Рар.

Германия выступала за строительство «Северного потока – 2» не из политических соображений, отметил эксперт.

«Другой альтернативы нет. Лучше больше газа иметь. Может, слишком много, чем вообще не иметь. Абсолютно разумное, не политическое – я бы сказал экономическое решение», — подчеркнул политолог.

В Вашингтоне 1 сентября должны пройти переговоры между президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которых главы государств обсудят строительство «Северного пока — 2». По словам Зеленского, по результатам встречи между сторонами должны быть достигнуты определенные договоренности.

Нынешний президент США неоднократно заявлял, что ставит среди своих приоритетных задач решение климатического кризиса, вызванного человеческой деятельностью.