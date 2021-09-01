Зеленский попросил у США гарантий после завершения строительства «Северного потока — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон заявил, что в Киеве рассчитывают на гарантии США после того, как газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и введен в эксплуатацию. Об этом сообщает «Укринформ».

«Если достроят [Северный поток — 2»], то мы еще поборемся, как он будет работать... Если работать будет, то обсудим конкретные вещи и гарантии», — сказал Зеленский журналистам в Вашингтоне, добавив, что речь идет о санкциях в отношении России.

Зеленский находится в США с рабочим визитом, где в среду, 1 сентября, запланирована встреча с президентом США Джо Байдена. Ожидается, что основной темой украино-американских переговоров станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Помимо этого другой темой глав двух государств станет «Северный поток — 2» и гарантии энергетической безопасности для Украины.

Ранее Зеленский в ходе встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм заявил, что российский газ из-за выбросов метана, коррупции и шантажа является самым грязным в мире.