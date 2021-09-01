Минтруд планирует изменить правила начисления детских пособий

Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что министерство прорабатывает изменения в правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до семнадцати лет, ее слова приводит газета »Известия».

Планируется, что поправки вступят в силу до конца этого года, уточнила Баталина. Так, согласно новшествам, отсутствие дохода во время беременности не будет причиной отказа в господдержке.

«Если до момента беременности женщина не работала, то в этот период ей особенно сложно найти рабочее место. Есть женщины, которые тяжело переносят свое положение, и вынуждены временно оставлять свое дело еще до рождения ребенка. Особенно это касается тех, кто оказывает услуги по гражданско-правовым договорам, выполняет разовые работы», — подчеркнула Баталина.

Как уточнили в министерстве, изменения в правила предоставления социальных выплат вступят в силу до конца 2021 года.

Ранее в Минтруде перечислили меры соцподдержки, которые можно заменить денежными выплатами. Так, речь идет о таких направлениях, как медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение, а также проезд до места отдыха и обратно.