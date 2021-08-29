СМИ: банкиры предложили отказывать в банкротстве обманщикам

Крупные игроки финансового рынка предложили лишать на пять лет возможности банкротства граждан, которые указали ложные сведения в заявлении на него. Об этом сообщают «Известия», в распоряжении которых оказалось заключение Национального совета финансового рынка (НСФР) на соответствующий законопроект Министерства экономического развития.

Как уточняется в документе, запрет применим только в том случае, если обман привел запуску в отношении гражданина процедуры внесудебного банкротства и ее последующему прекращению.

Один месяц, по истечении которого, россияне имеют право вновь подать заявления на внесудебное банкротство, представители банков считают необоснованно коротким. По их мнению, действующая практика повышает нагрузку на МФЦ и кредиторов.

НСФР пишет в заключении о шестимесячном сроке для повторной подачи заявления.

В статье говорится, что Минэкономразвития не поддержало идею. У участников финансового рынка нет причин для беспокойства, прокомментировали инициативу в ведомстве.

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Ранее стало известно, что власти планируют обязать брокеров делиться данными о клиентах.