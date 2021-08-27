В ЦБ рассказали, как открыть свой счет подросткам

Дети от 14 до 18 лет могут открывать счета только при наличии письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя, и это должны учитывать банки. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отметил, что законные представители ребенка имеют право получать сведения как о его счетах и вкладах, так и о совершаемых операциях.

«По общему правилу несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей, но вправе открывать вклад самостоятельно», — уточнили в Банке России.

Там также добавили, что по Гражданскому кодексу заключение договора банковского счета не входит в число сделок, которые несовершеннолетние могут совершать без согласия своих законных представителей.

Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в ЦБ с просьбой обеспечить родителям возможность контролировать финансы подростков в банках. Он сообщил, что эксперты начали получать сигналы о невозможности доступа родителей к выпискам по картам своих детей. Банки свое решение объясняли банковской тайной.