Власти Китая призвали граждан «держаться подальше» от биткоина

Заместитель директора Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг китайского Народного банка Инь Юпин заявил, что операции, связанные с криптовалютами, являются чистой спекуляцией. Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао».

Юпин подчеркнул, что биткоины не являются законным платежным средством и не имеют реальной стоимости, а также призвал граждан Китая «держаться от них подальше». По его словам, в ответ на возможный рост числа операций с криптовалютой Народный банк будет совместно с соответствующими департаментами выявлять зарубежные криптобиржи и местных трейдеров, а также блокировать и принимать меры против сайтов, приложений и корпоративных каналов.

Юпин также обратился к общественности. Он призвал граждан немедленно сообщать в соответствующие ведомства о незаконных операциях с цифровыми активами.

Ранее сообщалось, что криптомайнинговые компании начали уходить из Китая из-за ужесточения регулирования рынка. На Китай приходилось около двух третей мирового расхода энергии, которая уходила на добычу биткоинов. При этом в стране нет легального обращения криптовалюты — даже когда национальные предприятия уже стали доминировать в ее добыче.