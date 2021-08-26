Греф ожидает стабилизации цен на жилье в самое ближайшее время

Цены на жилье в ближайшее время стабилизируются и «припадут», заявил в четверг глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, часть льгот по ипотеке отменена, и именно поэтому спрос упал.

«Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс», — полагает глава Сбербанка.

Греф отметил, что не видит большого потенциала для роста цен на жилье.

«Даже наоборот — они немного должны стабилизироваться и «припасть», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 1».

По мнению Грефа, предложение на рынке будет увеличиваться, ведь сейчас в России закладывается большее количество жилья.