Названы регионы-лидеры по риску мошенничества с ОСАГО

В России десять регионов находятся в «красной зоне» из-за рисков недобросовестных действий с ОСАГО. Об этом говорится в обзоре ЦБ «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО».

Среди них – шесть субъектов Северо-Кавказского федерального округа (за исключением Ставропольского края) и Приморский край. Также в «красную» зону пошли регионы из Сибирского федерального округа, например, Новосибирская область, Республика Тыва и Республика Хакасия.

При этом за первое полугодие список «красной зоны» не изменился. Однако близки к ней сейчас Красноярский, Хабаровский, Краснодарский и Забайкальский края, Нижегородская, Курская, Челябинская области, а также Еврейская автономная область и Республика Адыгея.

Также ЦБ предупредил, что для страховщиков осложняется ситуация в Новосибирской, Иркутской, Ленинградской, Владимирской и Магаданской областях, Приморском крае, республиках Тыва, Саха (Якутия), Калмыкия и Татарстан, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области, а также в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали банду мошенников, которые устраивали фиктивные аварии ради страховых выплат. Злоумышленники искали объявления в сети о продаже автомобилей премиум-класса, после чего покупали их, страховали по договору ОСАГО и оформляли на фиктивных собственников. Затем они устраивали инсценировки ДТП, чтобы получить выплаты.