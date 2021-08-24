Путин заявил об исторической возможности решения жилищного вопроса в России

В России впервые за всю историю появилась возможность решить жилищный вопрос. Об этом на встрече с главой корпорации «ДОМ.РФ» Виталием Мутко заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю, еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу [обеспечения жильем] в целом», — сказал он.

Во вторник, 24 августа, на втором этапе съезда «Единой России» Владимир Путин также предложил выделить 45 млрд рублей на реализацию новой программы расселения аварийного жилья.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением изменить расчетную стоимость квадратного метра жилья при переселении граждан из аварийных домов. Свою инициативу в форме письма он направил помощнику президента России Максиму Орешкину.