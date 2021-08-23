Россия заняла первое место по числу туристов в Турции

Министерство культуры и туризма Турции опубликовало на своем сайте данные, согласно которым, более 1,55 млн россиян посетили страну с начала 2021 года. Такие образом, Россия стала лидерам по числу туристов, прибывших за этот период в страну иностранцев.

На втором месте по итогам семи месяцев расположилась Германия (1,26 млн туристов), на третьем — Украина (1,12 млн).

В разгар сезона из России в Турцию приехало 807 тыс. граждан России.

При этом за период с января по июль 2020 года, включая период жестких ограничений из-за пандемии COVID-19, в Турцию приехали только 332 тыс. россиян.

Ранее специалисты подсчитали, сколько дней в среднем россияне отдыхают за границей. Так, оказалось, что российские туристы в среднем отдыхают за границей 8 дней. Больше всего времени путешественники проводят в поездах по Иордании – примерно 25 дней, а меньше всего в Венгрии – 6.

По данным опрошенных «Газетой.Ru» туроператоров, поездки по России путешественники бронируют максимум за месяц, а на популярные зарубежные направления — в среднем за 50 дней до путешествия.