Китай приостановил более 40 IPO на фоне расследований против компаний

В Китае приостановили 42 IPO (первичное публичное размещение акций) на биржах в Шанхае и Шэньчжэне. Это произошло после начала расследования в отношении нескольких компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая, в частности, начала расследование против юридической фирмы Tian Yuan и компании China Dragon Securities Co., которая предоставляет брокерские услуги, дает консультации по инвестициям в ценные бумаги. Причины расследования не уточняются.

Шэньчжэньская фондовая биржа 18 августа приостановила более 30 IPO, пишет Reuters. В планах, например, было размещение акций подразделения BYD Co Ltd, занимающегося микросхемами. Шанхайская фондовая биржа 19 августа «поставила на паузу» еще восемь IPO.

Bloomberg отмечает, что ранее китайские власти ужесточили контроль за проведением IPO, интерес к которым в последнее время вырос на фоне быстрого восстановления экономики. В пятницу китайский регулятор заявил после рабочего совещания, что будет «строго контролировать выход на рынок капитала» и у него «абсолютная нетерпимость» к неправомерным действиям на рынке. Также Госсовет в понедельник опубликовал директиву, в которой пообещал усилить борьбу с финансовым мошенничеством, вести «черный список» недобросовестных бухгалтерских фирм.

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