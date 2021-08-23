Приток валюты на счетах россиян достиг четырехлетнего максимума

С начала 2021 года средства россиян на валютных счетах в банках выросли на 17,6%, до $35,6 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального банка России.

По информации издания, такого прироста не наблюдалось с 2017 года, когда за семь месяцев объем сбережений физлиц на валютных счетах вырос на 20,1%. В основном увеличение остатков на валютных счетах обеспечивает перераспределение сбережений.

«Население перекладывает деньги с депозитов, а также закупает валюту в условиях роста инфляции», — говорится в сообщении издания.

Уточняется, что в январе-июле 2020 года россияне сняли с депозитов валюту на $9,7 млрд, но она не оседала на текущих счетах, а выводилась из банков.

Ранее аналитики называли наиболее выгодную валюту для инвестирования. По мнению трейдера Артема Звездина оптимальными могут стать инвестиции, вложенные в валюту азиатских стран.