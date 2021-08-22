Зеленский потребовал у ЕС «бронежилет» от «Северного потока — 2»

Украина хочет получить от ЕС гарантии безопасности в энергетической сфере для защиты от последствий ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова приводит ТАСС.

«Для меня как для президента должен быть бронированный жилет для Украины, потому что в ином случае мы просто не примем это никогда. Это не про деньги, точнее не только про экономические компенсации», - отметил Зеленский.

По его словам, Киеву важно понимать, кто из западных стран сможет обеспечить все гарантии не только на словах.

«Кто нам обеспечит из европейских лидеров или США гарантии безопасности для нас в энергетическом секторе, кто обеспечит их выполнение со стороны РФ? Мы хотим получить это не только на словах при всем уважении к разным европейским лидерам», - подчеркнул Зеленский.

Ранее был назван срок завершения укладки последнего участка «Северного потока — 2». По предварительным данным, судно «Фортуна», как ожидается, будет работать в немецких водах на участке до 12 сентября включительно.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.