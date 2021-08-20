FT раскрыла источники доходов талибов*

Талибы (организация запрещена в России)* в течение последних 20 лет получали доходы не только от торговли наркотиками, они управляли «паразитической теневой администрацией, пишет Financial Times.

Сообщается, что сторонники движения «Талибан» получали весомую часть доходов не только от торговли опиумом, героином и метамфетамином, но из других источников. Речь идет о налогах на топливо и сигареты, проходящих через страну. Также талибы имели дополнительный доход в результате незаконной добычи полезных ископаемых.

Как заявил в беседе с газетой эксперт по Афганистану, консультант британского аналитического центра Overseas Development Institute Дэвид Мэнсфилд, налогообложение легальных товаров является основным источником доходов «Талибана». По его словам, наркотики не были таким значительным источником финансирования для движения, «как многие утверждали, [что] привело к искаженному пониманию экономики».

По информации издания, после захвата власти в республике у талибов возникла проблемы с выплатами зарплат госслужащим, а также с функционированием госучреждений. Из-за коррупции в правительстве экс-президента страны Ашрафа Гани многие афганцы, которым надоело давать взятки, поддерживают талибов. Однако эти граждане уже поспешили забрать свои деньги из банков.

Ранее официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан прекратит производить наркотики и атаковать другие страны.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — город Кабул. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.