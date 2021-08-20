Киев создаст группу по нейтрализации угроз «Северного потока – 2»

Власти Украины создадут рабочую группу для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с запуском газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письма за подписью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака.

Согласно переписке, планируется создание целой коммуникационной платформы для обсуждения предложений в отношении мер по нейтрализации угроз, которые могут появиться после запуска «Северного потока — 2».

Так, в своем письме премьер Ермак по инициативе президента Украины Владимира Зеленского просит согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной и главы Минюста Дениса Малюськи в рабочую группу по разработке данных инициатив. Уточняется, что в ответном письме Шмыгаль согласовал их, а также кандидатуру министра энергетики Германа Галущенко.

Ранее украинский лидер сравнил ситуацию вокруг российского газопровода «Северный поток — 2» с плохимфильмом и заявил, что заранее знает финал. По словам Зеленского началом эксплуатации газопровода Киев столкнется с ущербом, который будет равен «минимум двум миллиардам в год».

«Северный поток — 2» — газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Кроме того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.