Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Пентагон заявил, что раненые в аэропорту Кабула не связаны со стрельбой военных США 18:04
В Финляндии призвали власти страны одобрить вакцину «Спутник V» 17:58
Ученые назвали напитки, сокращающие продолжительность жизни 17:51
Тимановская: слова Лукашенко обо мне расходятся, я не обращаю внимания 17:50
Володин обвинил Горбачева и элиту КПСС в развале СССР 17:43
СМИ: в Подмосковье обнаружили два черных ящика с разбившегося Ил-112В 17:41
Конгрессвумен из Колорадо подверглась жесткой критике из-за твита про талибов* 17:41
Концерт Моргенштерна в Красноярске потребовали отменить 17:41
Легкоатлетка Тимановская рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у своего... 17:39
Финляндия решила временно не депортировать афганцев из страны 17:37

В Роспотребнадзоре не видят нарушений в комиссиях Wildberries

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Wildberries

Российский маркетплейс Wildberries не нарушал права граждан, занижая цены для тех, кто оплачивает товары с использованием российских платежных систем. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В случае, если продавец или маркетплейс предоставляет скидку покупателю по различным недискриминирующим обстоятельствам (объем покупки, участие в акции, предварительная оплата заказа или оплата определенным платежным инструментом), то в таких действиях не усматривается нарушения прав потребителей, если целью подобной акции не является нарушение прав граждан на свободу договора и отсутствует понуждение к приобретению дополнительных услуг», — пояснили свою позицию в Роспотребнадзоре.

Отмечается также, что в судебной практике есть подход, допускающий разные цены для потребителей разных категорий, если они основаны на объективных критериях.

Накануне Wildberries объявил о «снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) и SberPay». В ответ на это Visa начала расследование, а Mastercard сказал, что работает над урегулированием ситуации в интересах держателей их карт.

Представители маркетплейса, в свою очередь, заявили, что иностранные платежные системы занимают значительную долю на рынке России и «диктуют свои условия работы бизнесу» в стране.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Люди перестали бояться»: кто бросил вызов «Талибану*» в Афганистане
Афганцы собирают «Северный альянс» против талибов*
«В Белоруссии мне гарантировали безопасность, но я не верю»
Легкоатлетка Тимановская — о Лукашенко, переезде в Польшу и жизни под охраной
«Не позорь наше мусульманство»: теологический спор в Татарстане закончился перепалкой
В Казани МВД проверяет конфликт мусульманок из-за прогулки по пляжу босиком
Паранджа в Афганистане подорожала в 10 раз после прихода талибов* к власти
Названа причина штопора Ил-112В перед крушением
Вакцинированным «Спутником V» разрешат въезжать в Таиланд
Володин обвинил Горбачева и элиту КПСС в развале СССР
Новости и материалы
Талибы* сожгли парк развлечений в афганском городе Шибарган
Легкоатлетка Тимановская: не понимаю, почему молчат белорусские спортсмены
Пентагон: стрельба военных США в аэропорту Кабула не повлекла за собой жертв
В Финляндии призвали власти страны одобрить вакцину «Спутник V»
Ученые назвали напитки, сокращающие продолжительность жизни
Тимановская: слова Лукашенко обо мне расходятся, я не обращаю внимания
СМИ: в Подмосковье обнаружили два черных ящика с разбившегося Ил-112В
Конгрессвумен из Колорадо подверглась жесткой критике из-за твита про талибов*
Концерт Моргенштерна в Красноярске потребовали отменить
Легкоатлетка Тимановская рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у своего отца
Финляндия решила временно не депортировать афганцев из страны
Небензя рассказал, доверяет ли Россия «Талибану*»
NI: Россия готова к любой войне лучше, чем США и НАТО
Менеджер сборной России по футболу Савин покидает свой пост
Познер объяснил, почему провалился путч
Белорусская легкоатлетка Тимановская: я сменила номер, меня не могут найти
Советник Кадырова считает талибов* «красавчиками»
Тимановская: мы живем под охраной, пока вокруг меня сохраняется ажиотаж
Все новости
Расстрел на стадионе на глазах у тысячи людей
Журналисты сообщили о казни афганских военных талибами* в Кандагаре
«Россия не в состоянии вести войну с НАТО»
Американские исследователи сомневаются в экономическом и военном потенциале России
«Плюнула в лицо афганским женщинам»: модель раскритиковали за селфи в парандже
Лили Коул обвинили в бесчувственности на фоне ситуации в Афганистане
«Дети начинают интересоваться»: в Татарстане проверят поп-ит на пропаганду ЛГБТ
Детский омбудсмен, психолог и депутат Госдумы — о пропаганде ЛГБТ с помощью поп-ита
По 100 тысяч рублей. В России разыграют призы среди вакцинированных
Розыгрыш призов среди привитых от коронавируса россиян закончится в декабре 2021-го
AirPods способны определять частоту дыхания. Это могут использовать для обнаружения COVID-19
Эксперты усомнились в эффективности гаджетов, обнаруживающих симптомы коронавируса
«Провокация на границе»: Вильнюс пожаловался на Минск в НАТО и ЕС
Литва вручила Белоруссии ноту протеста из-за перехода границы
Должность вместо срока: как хакеры переходят на сторону закона
Укравшему $600 млн хакеру предложили работу
Остался последний. Как ловят бежавших из подмосковного изолятора
Задержан четвертый сбежавший из ИВС Истры
Десять раненых, двое убитых. Талибам* не понравился флаг в Джелалабаде
Талибы* убили двух человек на митинге в поддержку афганского флага в Нангархаре
Поломка гена: почему младенцы умирают во сне
Врачи нашли возможную причину внезапной детской смерти
«Никогда США не были так унижены»: Трамп рассказал о поражении в Афганистане
Трамп опасается, что Россия изучит «новейшую технику» США, брошенную в Афганистане
Стихия не отступает: в Гаити погибли уже почти 2 тыс. человек
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях