В Роспотребнадзоре не видят нарушений в комиссиях Wildberries

Российский маркетплейс Wildberries не нарушал права граждан, занижая цены для тех, кто оплачивает товары с использованием российских платежных систем. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В случае, если продавец или маркетплейс предоставляет скидку покупателю по различным недискриминирующим обстоятельствам (объем покупки, участие в акции, предварительная оплата заказа или оплата определенным платежным инструментом), то в таких действиях не усматривается нарушения прав потребителей, если целью подобной акции не является нарушение прав граждан на свободу договора и отсутствует понуждение к приобретению дополнительных услуг», — пояснили свою позицию в Роспотребнадзоре.

Отмечается также, что в судебной практике есть подход, допускающий разные цены для потребителей разных категорий, если они основаны на объективных критериях.

Накануне Wildberries объявил о «снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) и SberPay». В ответ на это Visa начала расследование, а Mastercard сказал, что работает над урегулированием ситуации в интересах держателей их карт.

Представители маркетплейса, в свою очередь, заявили, что иностранные платежные системы занимают значительную долю на рынке России и «диктуют свои условия работы бизнесу» в стране.