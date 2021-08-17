Запасы газа в газохранилищах Украины сократились на 30% по сравнению с 2020 годом

Запасы природного газа в подземных газовых хранилищах (ПГХ) Украины оказались на 30% меньше по сравнению с 2020 годом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные компании «Укртрансгаз».

Общий объем запасов газа в украинских хранилищах составляет 17,6 миллиарда кубометров — это 57% от возможного объема. В середине августа 2020 года ПГХ были заполнены на 77,1% — 23,8 миллиарда кубометров.

По словам директора интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины» Максима Билявского, на Украине к отопительному сезону необходимо накопить 20 миллиардов кубометров.

Цена на газ в Европе, при этом, недавно установила исторический максимум — 585 долларов за тысячу кубометров

Ранее экс-глава «Нафтогаза» назвал причины провала борьбы с «Северным потоком — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.