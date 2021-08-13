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СМИ раскрыли планы американского «убийцы газопровода» по «Северному потоку — 2»

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Hannibal Hanschke/Reuters

«Убийца газопровода», как прозвали СМИ американского спецпосланника по «Северному потоку — 2» Амоса Хохштейна, будет вынужден защищать президента США от украинских нападок. Об этом написала испанская газета ABC.

В статье также говорится, что Хохштейн столкнется с критикой в американском истеблишменте.

«Придется защищать Байдена и от демократов, и от республиканцев, поскольку обе партии хотели бы более строгого подхода к этому вопросу (строительству «Северного потока — 2» — прим. ред.)», — написала автор.

Она отметила, что в настоящее время «убийца газопровода» не сможет серьезно помещать строительству «Северного потока — 2». Однако, по ее мнению, назначение Хохштейна, свидетельствует о том, что США продолжат заниматься газопроводом.

Хохштейн «не теряет надежды» реализовать сценарий, при котором Вашингтон будет поставлять в Европу американский «газ свободы», добавила журналистка.

Ранее республиканцы остановили работу Сената США из-за «Северного потока — 2».

В июле 2021 года США и Германия обнародовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации «Северного потока — 2» требуется обеспечить продолжение транзита газа через Украину после 2024 года. При этом Берлин намерен добиваться введения санкций в отношении Москвы, если «Кремль начнет пользоваться энергетическим экспортом в качестве оружия».

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