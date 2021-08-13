ФАС проводит антикартельные проверки в крупнейших торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба проводит выездные проверки крупнейших российских ритейлеров: «Пятерочки», «Перекрестка», «Карусели», «Лента» и «Магнита». Об этом сообщает РИА «Новости».

Сети магазинов подозревают в картельном сговоре. Причиной проверок стали жалобы граждан на рост цен, цель — предотвращение необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко призвала прекратить государственное регулирование цен на продукты. Она напомнила, что согласно федеральному закону о госрегулировании цен на социально значимые товары, правительство может заморозить цены в случае, если они растут на 10% и более в течение 60 дней. По некоторым категориям срок заморозки может составлять до 90 дней. Однако кабмин пока не воспользовался этим правом.

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