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Улучшение эпидемиологической ситуации в Москве позволило снять ряд санитарных ограничений

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене требования к столичным предприятиям и организациям переводить не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

Также отменяется регулярное тестировании на коронавирус не менее 10% персонала московских компаний.

Тем не менее, московские власти рекомендовали работодателям по возможности оставить сотрудников на «удаленке» — если это не навредит работе.

Кроме того, прекращается действие ограничений на посещение зоопарков, включая крытые павильоны.

Работодателей Москвы обязали с 28 июня перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, за исключением прошедших вакцинацию. В том числе они были должны перевести на удаленный режим работы сотрудников старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.

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