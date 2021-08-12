S&P: Москва может исчерпать свой денежный резерв к концу 2021 года

Правительство Москвы до конца 2021 года может полностью израсходовать собственный денежный резерв. Об этом сообщает рейтинговое агентство Standard & Poor (S&P).

По подсчетам S&P, на 1 июля 2021 года Москва накопила 940 млрд рублей, из которых 440 млрд рублей составляют собственные средства города, и 500 млрд рублей приходится на резервы его бюджетных учреждений.

Эксперты агентства спрогнозировали, что при текущих тратах столица рискует израсходовать к концу года собственные накопления, но отметили, что в таком случае городские власти смогут воспользоваться денежными средствами бюджетных организаций.

Поэтому кредитный рейтинг Москвы остается на уровне BBB со стабильным прогнозом, отметили специалисты S&P. На таком же уровне находится суверенный рейтинг России.

Ранее московские власти выделили 5 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу.