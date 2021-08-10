Цена сжиженных газов обновила исторический максимум

Биржевая цена сжиженных углеводородных газов по территориальному индексу увеличилась в ходе торгов на 8,6%, до 50,95 тыс. рублей за тонну, обновив тем самым исторический максимум в очередной раз. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), передает ТАСС.

При этом биржевая цена бензина Аи-92 уменьшилась на 0,2%, до 57 тыс. рублей за тонну, а тонна бензина Аи-95 подорожала на 0,2%, до 58,82 тыс. рублей. Дизельное топливо выросло в цене на 0,04%, до 51,26 тыс. рублей за тонну.

Тонна топочного мазута подешевела в течение суток на 0,8%, до 21,48 тыс. рублей. Биржевой индекс топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизился на 1,2%, до 49,28 тыс. рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» сократила поставки газа в крупнейшие подземные хранилища газа в Европе.