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Россияне купили детские путевки с кешбэком на 9 млрд рублей

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Россияне купили по программе детского туристического кешбэка с 25 мая более 350 тыс. путевок на 9 млрд руб. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

Программа детского кешбэка за путевки в оздоровительные летние лагеря стартовала 25 мая 2021 года. Она предполагает возврат 50% средств, потраченных на покупку путевки. Однако эта сумма не может превышать 20 тыс. руб., вне зависимости от стоимости поездки. Приобрести такие путевки можно с 25 мая до 31 августа, при этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября.

По словам Догузовой, в среднем по программе приобретают около 3 тысяч путевок в день. Она напомнила, что по поручению президента России Владимира Путина был разработан специальный механизм, чтобы все, кто приобрел путевки до начала детского кешбэка, также могли вернуть деньги за купленные путевки.

Ранее сообщалось, что кешбэк по детским путевкам за первый месяц составил 2,3 млрд рублей.

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