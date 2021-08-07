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От магазинов в Минске потребовали убрать товары из Украины, Литвы и Польши

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Власти обвиняют магазины Минска в «непристойном поведении» из-за того, что на «лучших полках» лежат товары из стран, которые ввели санкции против Белоруссии, сообщает «Беларусь сегодня».

«Сегодня ряд стран ввели против нас санкции — Украина, Литва, Польша, — а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры», — цитирует издание председателя Минского горисполкома Владимира Кухарева.

По его словам, стоит подумать о том, чтобы принять такое решение на общенациональном уровне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить охрану государственной границы страны. За последние месяцы обстановка между Белоруссией и Литвой стала напряженной в частности из-за резко возросшего потока мигрантов в сторону ЕС.

Санкции против Белоруссии ввели Евросоюз, США, Великобритания и Канада, об отдельных мерах также объявили Литва, Польша и Украина. Власти Белоруссии, руководствуясь предложениями Министерства иностранных дел страны, подготовили ответ на санкции, вводимые со стороны Запада.

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