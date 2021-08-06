Биржевая цена газа в Европе впервые превысила $540 за 1 тыс. кубометров

Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила $540 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

На 12.00 мск цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF была $546,3 доллара за одну тысячу кубометров. При этом к моменту открытия торгов цена составляла $542,6.

Рекордное подорожание произошло из-за снижения прокачки через газопровод «Ямал — Европа» (он проходит через Белоруссию и Польшу в Германию) после пожара на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе. Если ранее по нему прокачивалось 84 млн кубометров (на входе в Германию), то сейчас поток упал ниже 50 млн кубометров.

Завод по подготовке конденсата к транспорту расположен в 23 км от Нового Уренгоя. Возгорание на установке деэтанизации конденсата началось в ночь на 5 августа, спустя сутки пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что «Газпром» приостановил наполнение подземных газохранилищ на территории Европы.