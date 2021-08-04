В АТОР рассказали о печальной ситуации на курортах Краснодарского края

Коронавирусные ограничения, которые ранее ввели власти Краснодарского края, крайне негативно сказались на туристической привлекательности региона — люди не спешат на Кубань, а некоторые отели и вовсе закрываются, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что объемы продаж туров на курорты региона упали как минимум в пять раз.

«Беспрецедентные ограничения для внутренних туристов в Краснодарском крае стали вторым — и на этот раз неприятным, сюрпризом сезона. Они строже, чем для въезда в зарубежные страны... Отели пытаются как-то привлечь новых туристов, в итоге цены на курортах Кубани в среднем снизились на 10-20%, но это пока не помогает новым продажам», — уточнила Ломидзе.

По ее словам, чтобы восстановить привычный турпоток на Кубань, необходимо, как ранее просили губернатора и в АТОР, и Ростуризме, дать туристам альтернативу в виде возможности прибывать на отдых с ПЦР-тестами.

«Приехать на отдых и первым делом бежать не на море, а искать пункт вакцинации? Как вы понимаете, таких фанатиков мало», — считает эксперт.

С 1 июля отели и санатории Краснодарского края заселяли туристов по справке о перенесенном COVID-19, по отрицательному ПЦР-тесту, либо по сертификату о вакцинации. Для детей до 14 лет таких документов не требуется, подросткам от 15 до 18 лет нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании.

С 1 августа по ПЦР-тесту смогут въехать лишь те, кто имеет противопоказания к прививке. Для заселения в отель необходимо предоставить справку о перенесенном коронавирусе, распечатанную с портала Госуслуг, сертификат о вакцинации, либо поставить прививку на месте в течение первых трех дней.

Ранее стало известно, что в Сочи будут штрафовать туристов, не сделавших прививку.