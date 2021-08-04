Песков рассказал подробнее о налоге на мясо

Гражданам России на личном уровне упоминаемый ранее налог на мясо пока не грозит, заявил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

«Налоговая схема возможна, в первую очередь, для стран, которые являются экспортерами мяса.. Крупнейшим мировым производителем мяса по-прежнему остается Китай, на втором месте Бразилия. Это одна из причин, по которой для России эта тема в данный момент неактуальна», — сказал он журналистам.

По его словам, для России предельно важны две вещи: модель экономики для сельского хозяйства с минимальным углеродным следом — пока такой в России нет, и выстраивание компенсирующей отрасли, связанной с использованием белков. Если эти два условия будут соблюдаться, налог на мясо для граждан, добавляющий к его стоимости, не появится.

Ранее стало известно, что в России может появиться налог на мясо для сдерживания изменений климата — данная мера может коснуться сельского хозяйства.